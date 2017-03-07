 

Матанат Азизова: «Перед Хадиджей Исмаиловой стоят в позе рака…»

Автор: Отдел информации 

Проживающий сейчас в Чехии правозащитник Матанат Азизова жестко раскритиковала «активистку и журналистку» Хадиджу Исмаилову, обвинив ее в некомпетентности в вопросах правозащиты и призвав журналистов не преклоняться перед ней из страха потерять работу.

«Я просто балдею от ситуации, когда со стороны наблюдаю, как Хадиджа Исмаилова направо-налево разбрасывается штампом «проправительственный», - написала Азизова в своем фейсбук. - Человек, не имеющий отношения к правозащитному движению, не знающий азов правозащиты, определяет, кто в Азербайджане проправительственный, а кто – нет».

По словам политэмигранта, даже опытные журналисты боятся Исмаилову, опасаясь попасть в немилость.

Матанат Азизова

«Самый большой кайф наблюдать, как люди вовсю преклоняются перед ней, стоят в позе рака. Особенно журналисты. Нет, не из-за уважения, а из-за страха. Из-за страха попасть в немилость, то есть остаться без работы. А значит без денег. Это не мои выдумки, это они так пишут. Боятся пойти против нее даже люди, которые многие годы отдали СМИ и НПО. Боятся, потому что не хотят попасть в немилость среди гражданского общества.

Одним словом, посылайте иногда ее на …, потому что она не бог правозащиты, без денег не останетесь, не заклюют.

Можно делать скриншот и отправлять ей, международным организациям и т.д., как делали до этого. Я тащусь от себя, потому что мое мнение для меня важнее, оно независимо и не прикреплено никакими деньгами, должностями и льготами».

Хадиджа Исмаилова

Ранее Азизова подвергла критике Эмина Милли и Хадиджу Исмаилову, выступивших на февральских слушаниях в Европарламенте по ситуации в Азербайджане, которые были организованы при содействии депутатов, отличающихся проармянской позицией.

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