 

Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин

 

Британский музыкант Джордж Майкл скончался от естественных причин, подтвердил коронер, сообщает ВВС.

Вскрытие показало, что у поп-звезды была дилатационная кардиомиопатия с миокардитом и жировой дистрофией печени.

Джордж Майкл скоропостижно скончался на 54-м году жизни у себя дома в графстве Оксфордшир в Англии 25 декабря.

На следующий день его менеджер сообщил, что причиной смерти стал сердечный приступ.

30 декабря в британской полиции сообщили, что не смогли определить причины смерти музыканта, однако подчеркнули, что она все равно рассматривается как не вызывающая подозрений.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. В 1980-х годах он выступал в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов.

За свою карьеру он получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотических средств.

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