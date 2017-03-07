 

Ученые впервые сняли редчайшего кита на видео видео

 

Биологи впервые смогли увидеть и снять на камеру ремнезуба Тру – редчайшего зубатого кита Земли, в существовании которого некоторые натуралисты начали сомневаться в последние годы, говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

Так называемые ремнезубы Тру (Mesoplodon mirus) были открыты в 1913 году американским зоологом Фредериком Тру во время путешествий по тропическим и субтропическим водам Северной Атлантики. Они представляют собой достаточно крупных китообразных длиной в 3,5-5 метров, отличительной особенностью которых является наличие характерного клюва и всего двух зубов.

Как рассказывает Эмма Кэрролл (Emma Carroll) из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, все ремнезубые киты являются очень редкими и скрытными животными, о жизни которых мы почти ничего не знаем. При этом ремнезубы Тру являются чемпионами в этой области даже по сравнению с сородичами – за минувшие годы ученые и моряки видели этих китов лишь несколько десятков раз, и никогда не ловили, не изучали их и не снимали их на фото или видео.

Другой интересный факт из их жизни – спины некоторых самцов были покрыты необычными темными полосами разной длины, толщины и ширины.  Они, как считают ученые, являются шрамами, которые появились на спине их обладателей во время схваток за внимание самок.

Первые фотографии и ДНК этих китов, как надеются Кэрролл и ее коллеги, помогут океанологам установить точный ареал обитания этих животных, понять, угрожает ли им вымирание и нуждаются ли они в защите от рыболовов и браконьеров.

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