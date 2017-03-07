Многим памятно, как еще в конце прошлого - начале нынешнего веков замазученные воды разрастающегося вширь и в длину самого крупного на Абшероне озера Беюк Шор грозили затопить аэропортовскую дорогу. Да что там грозили, нередко эти воды легко пробивали небольшую дамбу, специально с этой целью воздвигнутую вдоль трассы с обеих сторон, и темным ручейком текли в направлении Сабунчинского круга. Власти предпринимали, конечно, какие-то меры, но справиться с растущим напором окончательно загрязненной воды не могли. Предлагались разные проекты – вплоть до полного иссушения озера, разные ведомства брались за работу, озеро постепенно отступало, но особых достижений не наблюдалось.

А сегодня здесь уже ничего не напоминает о недавней картине, которую мы избегали смотреть сами и стеснялись показывать гостям столицы. Озеро отдалилось от трассы примерно на полкилометра, вернувшись в свои прежние берега, которые не помнят даже старожилы города. Все резко изменилось после изданного три года назад указа президента Азербайджана Ильхама Алиева об управлении и использовании озера Беюк Шор, расположенного на стыке Наримановского, Сабунчинского и Бинагадинского районов Баку.

Не видя толка в работе ИВ столицы, «Азерсу», SOCAR и прочих организаций, глава государства поручил тогдашнему Министерству экономики и промышленности обеспечить восстановление озера, устранить производственные и бытовые отходы, рационально использовать его в будущем, а также осуществлять контроль за его сохранением. Тем же указом «Азерсу», SOCAR и столичной ИВ было поручено предотвратить сброс сточных вод в озеро, а Минэкологии - передать всю документацию по озеру Минэкономики. Нужно было торопиться, на этой территории строился новый Олимпийский стадион - основной объект предстоящих Евроигр-2015. Гостям Игр надо было продемонстрировать более приятное зрелище, чем вонючее озеро, где было больше мазута и прочих нечистот, чем воды.

Чтобы полностью представить себе все масштабы будущей работы, сделаем краткий экскурс в историю эволюции Беюк Шора, соленого, как и все озера на Абшероне. Еще в 1866 году близ озера был построен первый в Азербайджане резервуар для хранения и выпуска нефти. В 1929 году в озеро по каналу Кешля стекались нефтепромышленные воды. А где-то с 70-х годов прошлого века в озеро выбрасывались хозяйственно-бытовые и промышленные воды.

Одним словом, для большей части населения и промышленности города Беюк Шор превратился в удобную канализационную яму, не требующую никаких расходов. Грунтовые воды плюс все бытовые и промышленные стоки еще более увеличили площадь озера, но вместе с тем окончательно уничтожили здесь все живое. Согласно оценкам международных экспертов, Беюк Шор считался одним из самых сложнозагрязненных озер мира. В погоне за доходами и экономией мы погубили самое крупное озеро на Абшероне. А теперь предстояло его восстановить. Причем восстановить не только исторические берега озера, но и его экологическое состояние.

Целый год понадобился специалистам ОАО «Темиз шехер» («Чистый город»), действующего при Минэкономики, для выполнения первого из двух этапов восстановления водоема.

Трудно себе вообразить, но отсюда было вывезено 2,8 млн кубометров только сильно загрязненного грунта и донных отложений. Изменены маршруты проходящих здесь нефте- и газопроводов, а новый коридор, в который они все уложены, покрыт защитным слоем. Уже восстановлена часть озера площадью почти 300 га, здесь полностью очищено дно озера, предотвращено попадание сюда нефтяных отходов и канализационных вод.

Само озеро разделено на две части, здесь построена дамба длиной 1570 метров, по которой в скором времени будет проложена восьмиполосная автодорога, призванная существенно сократить расстояние от ряда пригородных поселков до улицы Зии Буниятова и уменьшить нагрузку на проспект Гейдара Алиева.

Дамба пока разделяет очищенную часть озера от остальной площади в 380 га, которую еще предстоит довести до такой же чистоты. А сегодня, глядя с дамбы на обе части, можно четко представить себе весь объем проделанной в очищенной части озера работы.

- Хотя на первый взгляд восстановленная часть озера и кажется чистой, сегодня мы еще не достигли желаемых показателей, - говорит глава «Темиз шехер» Этибар Аббасов. – Сложные стационарные и плавучие установки и сегодня продолжают очищать здесь воду для доведения ее качества до требуемых показателей. Но радует одно – в очищенной части озера уже появились первые признаки жизни. Здесь развелись мелкие креветки и впервые за долгие годы вернулись перелетные птицы, в том числе и лебеди.

А на территории примерно в 30 га за Олимпийским стадионом разбит прекрасный парк. Работники «Темиз шехер» с гордостью называют его вторым Бакинским бульваром и предрекают ему не меньшую популярность. Их словам трудно не поверить. Здесь изначально намечалось создание обширной зоны отдыха. Сегодня же благоустроена большая территория, сооружены спортивные и детские игровые площадки, проложены беговые и велосипедные дорожки, проведены работы по озеленению – посажены десятки тысяч деревьев и кустарников. Население окрестных жилых зон уже облюбовало новый парк, число отдыхающих здесь все возрастает. Способствует этому и чистый воздух, в котором не чувствуется даже остатков былой воздушной смеси, отгоняющей отсюда все живое.

Но глава государства не намерен останавливаться на достигнутом. Работы по очистке Беюк Шор еще не завершены, а правительство уже стремится расширить масштабы очистки других озер на Абшеронском полуострове и в окрестностях столицы. Решение подобных вопросов является очень сложным, требует системного подхода, высокого уровня технических знаний и опыта, а также значительных финансовых затрат. Поэтому правительство привлекает средства международных финансовых организаций, среди которых особо стоит подчеркнуть поддержку Всемирного банка.

И если работы по очистке Беюк Шора и Зыхского озера уже в полном разгаре, то озера Ходжасан, Локбатан, Гырмызы и Гу, расположенные на юго-западе Баку, ждут своей очереди.

Однако масштабы предстоящих работ уже никого не пугают. Решительность президента Ильхама Алиева не оставляет места сомнениям – все намеченное будет выполнено в срок. И даже глубокий кризис, в который окунулся Азербайджан, не помешает осуществить эту важную задачу, направленную на всестороннюю заботу о гражданах страны. Их здоровье, чистота и благоустроенность города не подлежат финансовой оценке.