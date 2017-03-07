Баку предупредил Брюссель

Баку обеспокоен участием европейских структур в экономической деятельности в Нагорном Карабахе, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, сообщает пресс-служба МИД.

М.Мамедгулиев выступил на тему «Отношения между ЕС и Азербайджаном: вывод сотрудничества на более высокий уровень» на конференции в Европейском парламенте во вторник.

«У правительства Азербайджана есть опасения относительно незаконной экономической деятельности в Нагорном Карабахе и участия в этом европейских структур», - сказал замминистра.

По его словам, МИД Азербайджана уже проинформировал ЕС по данному вопросу.

М.Мамедгулиев также подробно рассказал участникам конференции о карабахском конфликте и видении Азербайджана касательно его урегулирования.

В Европарламенте состоялась открытая дискуссия об отношениях ЕС и Азербайджана, в которой участвовали должностные лица правительства Азербайджана, депутаты и представители гражданского общества, а также члены Европейского парламента, представители европейских институтов, аналитических центров и другие.