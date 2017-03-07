 

Госнефтефонд приобрел недвижимость в Германии

 

Германия вошла в число стран, где SOFAZ (Госнефтефонд Азербайджана) владеет недвижимостью. Как сообщили во вторник в фонде, сделка по приобретению недвижимости во Франкфурте была совершена 17 ноября 2016 года, передает Trend.

В SOFAZ отметили, что Junghof Plaza - здание общей площадью 36,022 квадратных метра - находится в финансовом центре Франкфурта.

"Ранее арендатором здания являлся головной офис швейцарской компании Credit Suisse в Германии. В данный момент арендаторов здания нет. Общая стоимость здания составляет 185 миллионов евро, ожидаемые капитальные затраты на восстановление и ребрендинг здания будут в размере 82 миллионов евро", - сообщили в SOFAZ.

В фонде отметили, что инвестиции были вложены в партнерстве с американской компанией PGIM, доля SOFAZ составляет 35 процентов.

"Основной план включает в себя восстановление и репозиционирование здания, после чего оно будет разделено на офисную часть (19,414 кв.м), торговую часть (8,358 кв.м) и отельную часть (6,050 кв.м). Приблизительная длительность проекта - 28 месяцев, после чего здание будет продано. Общая ожидаемая прибыльность проекта составляет 18 процентов, а отношение заемных средств к стоимости здания - 72 процента", - сообщили в SOFAZ.

На 1 января 2017 года общий объем инвестиционного портфеля Госнефтефонда составил 33,03 миллиарда долларов, или 99,6 процента от общего объема активов. При этом 69,9 процента инвестиционного портфеля SOFAZ вложены в финансовые инструменты на срок до пяти лет, 10,1 процента - более пяти лет. В золото вложены 3,4 процента инвестиционного портфеля Госнефтефонда, в недвижимость - 4,4 процента, в акции – 12,2 процента.

На 1 января 2017 года активы SOFAZ сократились на 1,27 процента по сравнению с началом прошлого года, составив 33,147 миллиарда долларов.

767 просмотров


Старости
Жириновский обвинил Пушкину за незаконный визит в Азербайджан
Жириновский обвинил Пушкину за незаконный визит в Азербайджан видео
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
8 Март 13° / 3°
9 Март 13° / 4°
10 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8572 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
В Германии нашли филиал ЦРУ
В Баку на 8 Марта букет напрокат руками не трогать, только фоткать
Берлин заявил о поддержке Баку
Трамп пообещал американцам снизить цены на лекарства
Погибший нефтяник предан земле фото; обновлено
Мамедъяров: «Вашингтон не всегда слышит тебя»
Госнефтефонд приобрел недвижимость в Германии
Баку предупредил Брюссель
Как Ильхам Алиев и Шахин Мустафаев Беюк Шор восстанавливали наши итоги
Ученые впервые сняли редчайшего кита на видео видео
Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин
Матанат Азизова: «Перед Хадиджей Исмаиловой стоят в позе рака…»
Азербайджанцам некуда вкладывать деньги Только в Азербайджане
Граждан Азербайджана расстреляли в Краснодаре
Новый курс: 1,7563 маната за доллар обновлено
Нефть дорожает
Рамиль Усубов уволил начальника полиции
Сотрудники Морской администрации устроили проверку в Париже
Из Азербайджана пытались вывезти десятки тысяч долларов Видео
Трамп осудил Обаму за освобождение узников Гуантанамо
Назарбаев едет в Баку
И на цветы в Баку монополия К 8 Марта
Сопредседатели МГ ОБСЕ едут в Баку
Путин: «Мехрибан Алиева — защитница очага»