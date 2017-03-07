Мамедъяров: «Вашингтон не всегда слышит тебя»

Во время выступления в Дипломатической академии МИД России министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что Вашингтон – сложный партнер для дискуссии, сообщает АПА.

«Вашингтон не всегда слышит тебя. Но при этом наши отношения достаточно устойчивые. Это совместная работа по Афганистану. Партнерские отношения с США у нас развиваются достаточно успешно. Однако, как и Россию в сфере прав человека, США нас критикуют, но таковы правила игры», - сказал глава МИД Азербайджана.

Коснувшись отношений Азербайджана и Евросоюза, министр заявил, что у Азербайджана свое видение отношений с ЕС, и это отношения стратегического партнерства. «Мы приступили к определению уровня стратегического партнерства между Азербайджаном и ЕС», - отметил он.