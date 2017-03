Трамп пообещал американцам снизить цены на лекарства

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет работу над системой, которая создаст конкуренцию в индустрии фармакологии и приведет к снижению цен.

"Я работаю над новой системой, в которой будет конкуренция в индустрии фармакологии. Цены для американцев будут гораздо ниже", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

I am working on a new system where there will be competition in the Drug Industry. Pricing for the American people will come way down!