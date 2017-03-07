Мужская часть населения Азербайджана активно готовится к 8 Марта - Международному женскому дню. Подарки любимым женщинам будут разными, в зависимости от финансовых возможностей представителей сильного пола. Но цветы в числе обязательных подношений должны быть обязательно. Правда, в последнее время даже этот знак внимания превращается в Баку едва ли не в роскошь.

Как уже успели подсчитать коллеги, покупка букета цветов к празднику обойдется среднестатистическому азербайджанскому мужчине в 50-100 манатов. Разве не ужас? Для сравнения замечу, что в Украине белые и красные розы даже в праздничные дни не стоят более 50-60 гривен за штуку. Иными словами, семь роскошных цветков в Киеве и других городах стоят примерно 350-400 гривен, что составляет порядка 15 долларов. Как так получилось, что в южном теплом Азербайджане цветы стоят намного дороже, чем в гораздо более холодной в климатическом отношении Украине, непонятно.

Есть и такой пикантный момент: к Женскому дню в интернете появились необычные предложения для украинских девушек. Например, можно взять в аренду на 15 минут огромный букет роз и сделать с ним яркое селфи «на зависть подругам». Цена услуги - 300 гривен. А к ней за 25 гривен предлагают еще и брендовую упаковку с парфюмами Chanel, Dior, Louis Vuitton или Tiffany & Co. Мол, любимый не только цветами порадовал.

Есть такая услуга и в России. Не скажу, что местных барышень она очень радует - в соцсетях полно сетований на то, что наш бренный мир окончательно опошлился. Мол, все настоящее и искреннее подменяется фальшивым, временным и показушным. Тем не менее раз есть такое предложение, значит был на него спрос. Не исключено, что скоро эта тенденция докатится и до Баку. Ведь в чем-в чем, а в стремлении подпустить понты мы всегда были впереди планеты всей.

Полно примеров, как люди брали в кредит дорогостоящую иномарку, ютясь в однокомнатной неухоженной. Или жонглировали двумя-тремя мобильниками, ни на одном из которых давно не было денег. Не зря же кто-то наблюдательный изрек: «Если бы понты светились - в Баку были бы белые ночи». Так что не за горами и у нас аренда букетов цветов и прокат флаконов дорогих духов к 8 Марта.

Правда, тут есть риск, что один и тот же подарок или букет попадет к двум разным, но знакомым друг с другом девушкам. Обе они в итоге выставят фото в фейсбуке или еще где, и в итоге обоюдный конфуз, или, по-нашему, биябырчылыг. Хотя вряд ли такая мелочь обеспокоит того, кто внедрит праздничную услугу – он-то от круговорота букетов только выигрывает.

Вообще-то в праздничной аренде можно пойти и дальше. К примеру, захочет кто-то предприимчивый внедрить услугу «псевдодень рождения». Суть его проста.

Идешь в ресторан, заказываешь обильный стол, самые лучшие и дорогие блюда и закуски, после чего зовешь пару надежных друзей и фоткаешь себя с ними на фоне всего этого изобилия. Руками не трогать! Только фоткать. После чего распространяешь фото в социальных сетях, берешь слово с друзей не болтать лишнего и расплачиваешься с рестораном за услугу. Думаете, не докатимся до такого?