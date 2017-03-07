 

В Германии нашли филиал ЦРУ

 

Во Франкфурте-на-Майне находится хакерский центр Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, следует из опубликованных WikiLeaks документов американского ведомства. Об этом сообщает Spiegel Online во вторник, 7 марта.

В конфиденциальных материалах отмечается, что хакеры базируются в американском консульстве и действуют в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Специалисты пребывают в Германии под видом дипломатов.

Среди обнародованных документов — инструкция для кибершпионов, в которой значится, что сотрудники тайного центра ни в коем случае не могут оставлять без присмотра любые электронные устройства. Тем не менее, хакерам разрешается употреблять алкоголь, но в меру.

На сайте WikiLeaks опубликованы почти девять тысяч документов, которые, как утверждает организация, принадлежат сотрудникам ЦРУ и являются доказательствами массовой слежки американского ведомства за компьютерами пользователей по всему миру.

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