В Германии нашли филиал ЦРУ

Во Франкфурте-на-Майне находится хакерский центр Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, следует из опубликованных WikiLeaks документов американского ведомства. Об этом сообщает Spiegel Online во вторник, 7 марта.

В конфиденциальных материалах отмечается, что хакеры базируются в американском консульстве и действуют в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Специалисты пребывают в Германии под видом дипломатов.

Среди обнародованных документов — инструкция для кибершпионов, в которой значится, что сотрудники тайного центра ни в коем случае не могут оставлять без присмотра любые электронные устройства. Тем не менее, хакерам разрешается употреблять алкоголь, но в меру.

На сайте WikiLeaks опубликованы почти девять тысяч документов, которые, как утверждает организация, принадлежат сотрудникам ЦРУ и являются доказательствами массовой слежки американского ведомства за компьютерами пользователей по всему миру.