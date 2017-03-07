Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

Барак Обама во время своего президентства позволял России крепнуть, в итоге она отобрала у Украины полуостров Крым. Так о своем предшественнике во главе Белого дома США отозвался Дональд Трамп.

«Восемь лет Россия „давила“ президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, перехватила Крым и увеличила количество ракет. Слабость для американского президента!» — написал нынешний лидер Америки в Twitter.

Ранее The Wall Street Journal узнала, что администрация Трампа решила ужесточить политику в отношении РФ. Избрание Дональда Трампа новым американским лидером вызвало радость в России и тревогу в Европе, однако новый президент США заверил европейских дипломатов, что не намерен отказываться от поддержки государств Восточной Европы, в частности.