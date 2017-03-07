Ким Чен Ын руководил запуском четырех ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын на днях руководил единовременным пуском четырех баллистических ракет, произведенным Корейской народной армией, сообщает Синьхуа со ссылкой на ЦТАК.

В сообщении не называется время и место пуска, но говорится, что в ракетных учениях принимали участие стратегические силы «Хвасон», в задачу которых входит нанесение удара по американским военным базам в Японии «в момент инцидента».

Как сообщается, Ким Чен Ын, прибыв на полигон, проверил состояние готовности к тренировке по нанесению удара и заслушал план пуска, после чего отдал приказ о пуске ракет. Ким Чен Ын потребовал от стратегических сил КНА в текущей ситуации поддерживать высокую боеготовность, чтобы в случае приказа «центра партии», занять должные позиции и нанести удары по врагу.