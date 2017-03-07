Bloomberg: Экономика России выходит из кризиса

В российской экономике наблюдается выход из самой затяжной за последнее двадцатилетие рецессии, и экономический спад закончился раньше, чем это прогнозировал Центральный банк, констатирует агентство Bloomberg.

Регулятор ранее предсказывал, что ВВП покажет квартальный рост только во второй половине 2016 года, но, по новым данным, рост появился уже в I квартале прошлого года.

Впрочем, уточняет агентство, восстановление связано с изменившейся методикой подсчета затрат на вооружение, также растущие цены на нефть оказали позитивное влияние на экономический рост.

При этом, предполагает Bloomberg, российская экономика получит гарантированный стимул, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение ослабить антироссийские санкции.