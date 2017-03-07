 

Итальянец подарил любимой на 8 марта свою почку

 

В канун праздника 8 марта, который широко отмечается на Апеннинах, 52-летний итальянец решил подарить своей 44-летней подруге не традиционный букет мимозы, а собственную почку, передает РИА Новости. 

Как сообщили во вторник местные СМИ, в туринской больнице Molinette была проведена операция по трансплантации почки женщине, которая страдала серьезным генетическим заболеванием — поликистозом почек. Два месяца назад врачи пришли к заключению, что их пациентке требуется неотложная пересадка одной из почек, и начали поиск донора. Однако вскоре выяснилось, что отдать свою почку любимой готов ее друг.

После проведения необходимых анализов медики дали добро на проведение этой операции, которая прошла успешно. В настоящее время оба пациента находятся под наблюдением врачей, которые оценивают их состояние как удовлетворительное.

636 просмотров


Старости
Жириновский обвинил Пушкину за незаконный визит в Азербайджан
Жириновский обвинил Пушкину за незаконный визит в Азербайджан видео
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
8 Март 13° / 3°
9 Март 13° / 4°
10 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8572 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

WikiLeaks опубликовала новый архив документов ЦРУ
В Индии раскрыли банду охотившихся на сирот педофилов
Как Россия полностью изолировала Армению
Житель Шеки выжил после нападения медведя
Во Франции браконьеры проникли в зоопарк и убили белого носорога
Итальянец подарил любимой на 8 марта свою почку
Bloomberg: Экономика России выходит из кризиса
Ким Чен Ын руководил запуском четырех ракет
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
В Германии нашли филиал ЦРУ
В Баку на 8 Марта букет напрокат руками не трогать, только фоткать
Берлин заявил о поддержке Баку
Трамп пообещал американцам снизить цены на лекарства
Погибший нефтяник предан земле фото; обновлено
Мамедъяров: «Вашингтон не всегда слышит тебя»
Госнефтефонд приобрел недвижимость в Германии
Баку предупредил Брюссель
Как Ильхам Алиев Беюк Шор восстанавливал наши итоги
Ученые впервые сняли редчайшего кита на видео видео
Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин
Матанат Азизова: «Перед Хадиджей Исмаиловой стоят в позе рака…»
Азербайджанцам некуда вкладывать деньги Только в Азербайджане
Граждан Азербайджана расстреляли в Краснодаре
Новый курс: 1,7563 маната за доллар обновлено
Нефть дорожает