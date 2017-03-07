Во Франции браконьеры проникли в зоопарк и убили белого носорога

Неизвестные преступники в ночь на вторник проникли на территорию зоопарка Туари во Франции, убили носорога и отпилили его рог, после чего скрылись с места преступления, говорится в сообщении зоопарка, передает РИА Новости.

"В ночь на 7 марта злоумышленники, несмотря на все меры безопасности (пять сотрудников постоянно живут в парке, работают камеры видеонаблюдения), проникли в парк Туари и убили одного из трех белых носорогов, чтобы завладеть его рогом", - сказано в коммюнике.

Браконьеры сломали внешнюю ограду парка, добрались до строения, где содержатся носороги, взломали внешнюю железную и внутреннюю двери, открыв доступ к обиталищу животных.

Жертвой преступников стал совсем молодой - четырехлетний - носорог по кличке Винс, который поселился в Туари два года назад (продолжительность жизни носорогов - 40-50 лет). Винс появился на свет в конце 2012 года в зоопарке Burger' Zoo в Арнеме (Нидерланды) и принадлежал к подвиду южных белых носорогов, которые в XIX веке были практически полностью истреблены, в природе оставалось только 20-25 животных. В настоящее время в мире их около 20 тысяч, из них 18 тысяч — в Южной Африке. В европейских зоопарках содержится около 250 особей.

"Они застрелили Винса и отпилили один из его рогов. На втором есть только следы пилы, что позволяет предположить, что либо преступников кто-то спугнул, либо сломалась пила", - говорится в сообщении.