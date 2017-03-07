 

Во Франции браконьеры проникли в зоопарк и убили белого носорога

 

Неизвестные преступники в ночь на вторник проникли на территорию зоопарка Туари во Франции, убили носорога и отпилили его рог, после чего скрылись с места преступления, говорится в сообщении зоопарка, передает РИА Новости.

"В ночь на 7 марта злоумышленники, несмотря на все меры безопасности (пять сотрудников постоянно живут в парке, работают камеры видеонаблюдения), проникли в парк Туари и убили одного из трех белых носорогов, чтобы завладеть его рогом", - сказано в коммюнике.

Браконьеры сломали внешнюю ограду парка, добрались до строения, где содержатся носороги, взломали внешнюю железную и внутреннюю двери, открыв доступ к обиталищу животных.

Жертвой преступников стал совсем молодой - четырехлетний - носорог по кличке Винс, который поселился в Туари два года назад (продолжительность жизни носорогов - 40-50 лет). Винс появился на свет в конце 2012 года в зоопарке Burger' Zoo в Арнеме (Нидерланды) и принадлежал к подвиду южных белых носорогов, которые в XIX веке были практически полностью истреблены, в природе оставалось только 20-25 животных. В настоящее время в мире их около 20 тысяч, из них 18 тысяч — в Южной Африке. В европейских зоопарках содержится около 250 особей.

"Они застрелили Винса и отпилили один из его рогов. На втором есть только следы пилы, что позволяет предположить, что либо преступников кто-то спугнул, либо сломалась пила", - говорится в сообщении.

565 просмотров


Старости
Жириновский обвинил Пушкину за незаконный визит в Азербайджан
Жириновский обвинил Пушкину за незаконный визит в Азербайджан видео
Наша погода
Сегодня 10° / 4°
8 Март 13° / 3°
9 Март 13° / 4°
10 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8572 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

WikiLeaks опубликовала новый архив документов ЦРУ
В Индии раскрыли банду охотившихся на сирот педофилов
Как Россия полностью изолировала Армению
Житель Шеки выжил после нападения медведя
Во Франции браконьеры проникли в зоопарк и убили белого носорога
Итальянец подарил любимой на 8 марта свою почку
Bloomberg: Экономика России выходит из кризиса
Ким Чен Ын руководил запуском четырех ракет
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
В Германии нашли филиал ЦРУ
В Баку на 8 Марта букет напрокат руками не трогать, только фоткать
Берлин заявил о поддержке Баку
Трамп пообещал американцам снизить цены на лекарства
Погибший нефтяник предан земле фото; обновлено
Мамедъяров: «Вашингтон не всегда слышит тебя»
Госнефтефонд приобрел недвижимость в Германии
Баку предупредил Брюссель
Как Ильхам Алиев Беюк Шор восстанавливал наши итоги
Ученые впервые сняли редчайшего кита на видео видео
Смерть Джорджа Майкла наступила от естественных причин
Матанат Азизова: «Перед Хадиджей Исмаиловой стоят в позе рака…»
Азербайджанцам некуда вкладывать деньги Только в Азербайджане
Граждан Азербайджана расстреляли в Краснодаре
Новый курс: 1,7563 маната за доллар обновлено
Нефть дорожает