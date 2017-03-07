 

Как Россия полностью изолировала Армению

 

Евросоюз и Армения с помощью нового договора хотят сохранить хотя бы минимальную степень сотрудничества, считают американские эксперты. Об этом передает Армянская служба "Голоса Америки".

Научный сотрудник Американского совета по внешней политике Уэйн Мерри отмечает, что новый документ несравнимо более узок, чем договор, который готовился три года назад: «Хорошая новость в том, что в Брюсселе не потеряли окончательно надежду в отношении Армении, и ни в коем случае не должны терять». По мнению эксперта фонда Карнеги Томаса де Ваала, не стоит ожидать каких-либо экономических выгод от нового документа: «Это в действительности политическое соглашение, которое для Армении в далекой перспективе может привести к упрощению визового режима».

Уэйн Мерри отмечает, что сложившаяся в Армении ситуация обусловлена стратегическим выбором правительства страны, которое решило свою будущую безопасность и экономическое развитие связать только с Россией: «В результате Армения сегодня представляет собой чрезвычайно изолированную страну и в политическом, и экономическом плане».

Причину изоляции Армении эксперт видит в безоговорочной зависимости от России: «Пока сохраняется столь высокая степень тесной экономической и военной связи с Россией, экономические отношения Армении с Евросоюзом будут оставаться второстепенными», – отмечает Томас де Ваал.

Уэйн Мерри в этом вопросе настроен более резко: «Ереван безвозвратно предан отношениям с Москвой, в результате чего встречает препятствия на пути развития отношений с любой другой страной. Речь идет не только о Евросоюзе или Соединенных Штатах, но и даже об отношениях с Китаем, с которым углубляют отношения соседние Грузия и Азербайджан».

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