 

В Индии раскрыли банду охотившихся на сирот педофилов

 

Индийская полиция арестовала шестерых человек, подозреваемых в создании организованного педофильского сообщества в штате Керала. Об этом сообщает Hindustan Times.

Преступники, по данным правоохранителей, за несколько месяцев изнасиловали семерых девочек-сирот в возрасте от 12 до 16 лет. Им предлагали конфеты, заманивали в подсобные помещения расположенного рядом с приютом магазина, а потом заставляли смотреть видео сексуального содержания и издевались над ними.

После их фотографировали обнаженными и шантажировали, требуя хранить молчание и никому не рассказывать о произошедшем.

Всех пострадавших направили на медицинское обследование, которое подтвердило факт сексуального насилия.

О злодеяниях ничего не было известно на протяжении нескольких месяцев, пока один из охранников сиротского приюта не заметил, что одна из девушек вышла из магазина в слезах. Полиция опрашивает всех жительниц приюта, чтобы найти остальных жертв насильников. Шестерым предполагаемым злоумышленникам предъявлены обвинения, еще трое вероятных подельников объявлены в розыск.

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