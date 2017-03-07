WikiLeaks опубликовала новый архив документов ЦРУ

Организация разоблачителей WikiLeaks опубликовала массивный архив секретных документов ЦРУ. Об этом сообщает The Independent.

Он получил название «Убежище 7» и состоит из 8761 документа, и как заявил основатель организации, «содержит информацию о всей хакерской машине ЦРУ». Распространенный массив лишь один из первых, в дальнейшем ожидаются новые публикации в рамках «Убежища 7».

Как отметили в WikiLeaks, ЦРУ де-факто утратило контроль над своим хакерским арсеналом, позволяющим установить контроль над множеством компьютеров по всему миру: речь идет о программах, позволяющих получить доступ к телефонам под управлением iOS и Android, компьютерам под управлением Windows и умным телевизорам компании Samsung.

Причем сами вредоносные программы опубликованы не были — их обнародование ожидается в случае достижения общественного консенсуса по анализу и «обезвреживанию» такого рода приложений.