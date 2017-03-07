Аваков призвал изгнать Сбербанк из Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Фейсбук призвал ввести санкции в отношении украинской "дочки" Сбербанка России.

Поводом послужило сообщение о том, что с 7 марта Сбербанк начал обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Аваков обратился к Национальному банку Украины с требованием остановить в стране работу Сбербанка.

"Банк, поддерживающий действия за рамками международного права. Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий, не может вести работу на Украине", — заявил Аваков.