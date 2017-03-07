В Германии задержали грузовик со 195 кг наркотиков для Азербайджана

Немецкая полиция задержала близ Нюрнберга грузовик с большой партией наркотиков, конечным пунктом следования которого должен был стать Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкие СМИ.

Главным обвиняемым по делу проходит 51-летний житель города Люденшайд. У него также были два подельника – 46-летний водитель и еще один мужчина, признавшийся, что занимался погрузкой наркотиков.

В грузовике, ехавшим из Голландии и перевозившим дерн, было обнаружено 195 кг гашиша и марихуаны. К удивлению представителей правопорядка, обвиняемые заявили, что грузовик направлялся в Азербайджан. Данное признание показалось им весьма странным из-за длительности и сложности маршрута. При этом обвиняемые не признались, откуда у них эти наркотики.

12 коробок с гашишем и марихуаной были доставлены в офис полиции в Висбадене. Там были произведены экспертиза и точное взвешивание.

В ходе расследования была также выявлена связь с Турцией и Грузией. По-видимому, через эти страны преступники собирались провезти свой товар. Есть дополнительные свидетели по данному делу, некоторые из них уже под стражей.

Есть также подозрения, что ранее главный обвиняемый по данному делу перевез в наш регион 119 кг героина.

Это может быть одним из редких дел, по итогам которого ответственность понесут фигуры, долго остававшиеся в тени, но при этом контролировавшие большой оборот наркотиков.

Между тем, по словам главы Государственного таможенного комитета Айдына Алиева, в течение 2016 года сотрудники таможни задержали на границе более одной тонны героина.

Едва ли не ежедневно мы получаем информацию о задержании граждан, занимающихся транспортировкой и продажей наркотиков. В конце 2016 года в Баку были приведены в исполнение 199 приговоров суда об уничтожении более 473 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Было сожжено 264 кг марихуаны, 164 кг опиума, 27 кг героина, 16 кг гашишной смолы, более 1 кг психотропных веществ и 2 116 кустов конопли. Общая стоимость конфискованных и уничтоженных наркотических средств на «черном рынке» составляла 12 млн манатов.

Более того, это не первая попытка перевозки наркотиков через границы Азербайджана. В 2015 году грузинские пограничники задержали 5 тонн героина, заполненного в железные бидоны вместе с мылом. А в 2016 году в Украине также задержали груз в несколько тонн наркотиков, который планировали доставить в Азербайджан.