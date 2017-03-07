Мубариз Мансимов отвечает haqqin.az

Футбольный клуб «Хазар-Лянкяран» отрицает обвинения в свой адрес азербайджанской газеты Futbol+.

Как уже писал haqqin.az, сегодня главный редактор издания Махир Рустамли выступил с открытым письмом к главе группы компаний Palmali, почетному президенту футбольного клуба «Хазар-Лянкяран» Мубаризу Мансимову, в котором попросил бизнесмена выплатить причитающиеся газете 9 тысяч манатов. По его словам, клуб не расплатился с Futbol+ за рекламу, которая публиковалась в газете в 2015-16 годах.

«ФК «Хазар-Лянкяран» с первых дней своего существования по собственной инициативе с целью развития спортивных медиа начал рекламное сотрудничество с сайтами и газетами и по сей день выполнял свои обязательства согласно контракту, - говорится в заявлении клуба, сделанном специально для haqqin.az. – Тут стоит отметить, что наш клуб никогда не нуждался в рекламе, и мы сотрудничали со СМИ лишь для их развития.

Что касается обращения Futbol+, то «Хазар-Лянкяран» согласно пункту 6.1 в контракте имел право в одностороннем порядке аннулировать соглашение, что и было сделано. Таким образом, у ФК «Хазар-Лянкяран» нет никакого долга к газете.

Если же говорить о других обвинениях, то между владельцем газеты и представителем нашего клуба состоялся телефонный разговор, и все вопросы были доведены до сведения владельца. При необходимости общественность будет проинформирована о содержании разговора и других деталях».