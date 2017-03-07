Азербайджанские футболисты отравились и попали в больницу

Футболисты клуба Первого азербайджанского дивизиона «Туран-Товуз» отравились и находятся сейчас в больнице. Игроки были доставлены в отделение скорой помощи в Товузе.

Некоторых футболистов уже отпустили домой, а некоторые продолжают лечение от пищевого отравления в отделении инфекционных заболеваний. Среди тех, кто отравился, называются имена Эльтая Тагиева, Орхана Лалаева и Миркямиля Гашимлы.

9 марта в Баку товузская команда должна провести очередной матч чемпионата против «Сабаила». Клуб обратился к ПФЛ и к соперникам с просьбой перенести игру на 11 марта, однако получил отказ, связанный с тем, что 9 марта игра будет транслироваться в прямом эфире на канале CBC Sport.