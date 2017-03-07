 

США выделят Грузии около $70 млн

 

США выделят Грузии от 60 до 70 миллионов долларов на военную помощь, заявил глава Генштаба Вооруженных Сил Грузии Владимир Чачибая в эфире радио Общественного Вещателя Грузии, передает Новости-Грузия.

«Насколько я понимаю, деньги уже выделены. Речь идет примерно о 60-70 миллионах долларов», — сказал глава Генштаба ВС Грузии. 

В конце прошлого года Грузия и США подписали рамочное соглашение в сфере безопасности на 2016-2019 годы, которое является продолжением меморандума. Позже стало известно, что в поселке Вазиани (близ Тбилиси) при поддержке США будет построен центр боевой подготовки по аналогу базы Хохенфельс в Германии.

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