Тиллерсон пообещал сохранить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Как сообщается на сайте украинского МИДа, Тиллерсон отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции Вашингтона против Москвы останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей, «прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма».

Как отмечается, Климкин поблагодарил за солидарность США в «борьбе Украины против агрессии РФ».

«Последовательная практическая поддержка, которую оказывают Соединенные Штаты, позволила Украине достичь существенного прогресса в проведении комплексных социально-экономических преобразований и реформирования сектора безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

Также собеседники договорились работать над подготовкой встречи между президентами Украины и США Петром Порошенко и Дональдом Трампом.