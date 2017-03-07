На востоке Украины убит очередной командир сепаратистов

В Украине на территории т.н. «ЛНР» убит полевой командир сепаратистов с позывным "Пластун", сообщает «Укринформ».

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в своем фейсбуке подтвердил эту информацию. «Еще один присоединился к «режиму тишины», — написал замминистра.

По данным «Укринформа», убитый ополченец руководил подразделением в «ЛНР». В 2014 году он был ранен в поселке Хрящеватое Луганской области. Отмечается, что гибель Пластуна подтверждают и другие сепаратисты в соцсетях. Тем не менее, информация о том, как и где именно погиб Пластун, не приводится.