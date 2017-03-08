Семья пострадавшей в Баку в прошлом году в результате ДТП с участием автобуса перед началом Европейских игр австрийской спортсменки Ванессы Шахинович жалуется на то, что до сих пор они не получили компенсации, пишет австрийская газета Kurier.

Мать спортсменки Азра Шахинович в беседе с журналистами отметила, что «жизнь ее дочери была разрушена в Азербайджане». У нее перелом 12-го грудного позвонка и уже более года она проходит курс интенсивной терапии. Женщина утверждает, что сразу после аварии им была обещана компенсация в несколько миллионов евро, но сейчас о спортсменке забыли.

Далее Азра Шахинович уточняет, что после аварии их адвокату Николаусу Розенауру в Азербайджане обещали, что выплатят 1,8 миллиона евро. Однако никаких письменных договоров заключено не было.

В то же время семья получила 600 тысяч евро в качестве страховки от Олимпийского комитета Австрии. Из этих денег 100 тысяч евро уже ушли на лечение Ванессы. Как это ни парадоксально, но мать спортсменки в интервью рассказывает о том, что они купили участок земли и взяли кредит на строительство роскошного дома.

«Это так печально. Я надеялась, что получу компенсацию. Если бы я знала, что не получу компенсацию, то направила бы эти деньги на лечение дочери», - рассказывает Азра Шахинович.

Издание Kurier, чтобы внести ясность в ситуацию, также связалось с послом Азербайджана в Австрии Галибом Исрафиловым. Посол отметил, что в свое время семье спортсменки предлагалась компенсация в один миллион евро. Но они отказались от этой суммы, ссылаясь на то, что она слишком мала. Посол также отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с потерпевшей стороной по вопросу выплаты компенсации.

Стоит отметить, что после аварии правительство Азербайджана приняло все необходимые меры для лечения австрийской спортсменки. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил свой личный самолет для перелета Ванессы Шахинович в Вену, а азербайджанское правительство оплатило все расходы по лечению спортсменки.

Однако семья Ванессы Шахинович требует компенсацию за аварию и оплаты всех расходов на реабилитацию. Адвокат спортсменки обратился в суд с иском на транспортную компанию, в которой работал водитель, совершивший наезд на спортсменку.