Речь идет о том, что московское издание «Независимая газета», у которого немало читателей и в Баку, включая и автора сих строк, совершенно неожиданно проявила интерес к скорбной дате - 25-летию Ходжалинской трагедии. С тех пор как в последних числах февраля 1992 года на пресс-конференции в Москве я рассказал российским и иностранным журналистам подробности массового убийства жителей небольшого азербайджанского городка в Нагорном Карабахе мне приходилось читать много всякого об этой не поддающейся логике жестокости.

Мне, как и всем азербайджанцам, изначально было известно, что симпатии московской прессы, по крайней мере, большей ее части всегда были на стороне армянского населения Нагорно-Карабахской автономии Азербайджана, добивающейся ее присоединения к Армении. Именно поэтому я сделал все, чтобы о чудовищном преступлении против человечности, совершенной армянскими сепаратистами, узнали в российской столице, где довольно туманно разбирались в причинах армяно-азербайджанского конфликта, не говоря уже об истории создания автономной области – НКАО.

Большая часть моей карьеры связана с московской журналистикой и мне было странно видеть, как представители новой демократической печати, едва ли не всю свою жизнь возмущавшиеся тем, что им приходится работать по указке партийных верхов, перед фактом очевидного злодеяния сочли возможным усомниться в произошедшем.

Пришлось продемонстрировать телесюжеты, отснятые Чингизом Мустафаевым и Маисом Мамедовым (последнего также хорошо знают в журналистских кругах российской столицы). И тем не менее, последовал вопрос, мол, а есть ли доказательства того, что все эти трупы стариков, женщин и детей, разбросанные на заснеженных холмах Карабаха – дело рук армянской армии?

«Нет, это злодейство совершила не армия. Ни одна армия цивилизованного мира не может позволить себе ничего подобного: под покровом ночи атаковать танками беззащитный городок, прокричать перепуганным пожилым людям, чтобы они покинули свои жилища и двинулись в Агдам, по дороге, великодушно оставленной им для спасительного бегства из ада, а затем нагнать подальше от их жилищ и хладнокровно расстрелять. Подобное практикуют только бандформирования, которые имеются в распоряжении армянских сепаратистов» – таков был ответ выживших по воле случая ходжалинцев, которых я пригласил на встречу с прессой.

Я знал, что демократизирующая ельцинская Москва вряд ли даст "зеленый свет" информации о массовом истребление армянами мирных жителей Ходжалы. Признаюсь, я рассчитывал на свои старые связи и представителей иностранного журналистского корпуса. И те, и другие остались верны журналистскому долгу, как и традициям журналистского братства: о вопле Ходжалы узнали и в Москве, и в Европе и далее везде. Информационная блокада, которой подвергли Азербайджан на первом этапе противостояния с армянским сепаратизмом СМИ Запада и СНГ, оказалась бессильна против эха Ходжалы, которое тревожным набатом звучит каждый год в конце февраля. Очень точно, на мой взгляд, выразился кто-то из западных журналистов на упоминавшейся выше пресс-конференции о ситуацит вокруг карабахского вопроса: «После Ходжалы Армения лишилась морального преимущества». Вот так. Дело не только в том, что такой душераздирающий стон не может быть не услышан миром. Помимо этого простого факта, есть еще законы информационной войны. Один из них заключается в том, что нельзя педалировать заведомо проигрышный информационный сюжет.

Именно об этом забыли, кажется, в московской «Независимой газете», и ее автор, некто Арсен Мелик-Шахназаров, политолог, занявшийся явно не своим делом. Автор статьи, опубликованной в 25-ю годовщину трагедии. Впрочем, А.Мелик-Шахназарова понять можно – он пытается, как может, отмыть своих соотечественников от крови, которая еще долго будет стекать с их рук. Но куда подевался хваленый плюрализм и объективизм “НГ”?

Даже в жуткие застойные годы, когда приходилось публиковать статьи по полемичным вопросам, “Литературная газета”, например, давала точки зрения обеих конфликтующих сторон. А тут политолог, который в качестве доказательства того, что ходжалинцев расстреляли то ли неведомые существа, то ли сами азербайджанцы, упоминает тот факт, что трупы погибших ходжалинцев были рассыпаны в 12 километрах от азербайджанского регионального центра Агдам! Но примерно столько же и до Степанакерта, уважаемый. Пусть и больше!

Отчего бы вам не сослаться на воспоминания Сержа Саргсяна, нынешнего президента Армении, по личному приказу которого в ночь на 26 февраля отряды боевиков, которыми он командовал, ворвались в Ходжалы. Отчего бы господину политологу не поинтересоваться мнением английского политолога Томаса де Ваала, который не так уж и давно интервьюировал С.Саргсяна и задал вопрос: как стал возможным Ходжалы. Вот ответ бывшего комсомольского работника НКАО, бывшего командира боевиков, бывшего министра обороны Армении, бывшего премьера и нынешнего президента С.Саргсяна: “Мы должны были это сделать. Азербайджанцы должны были понять, что мы можем это сделать. Это нужно было, чтобы они больше никогда не вернулись на эти земли”. Дело даже не в признательных показаниях армянского президента.

Он мог бы уклониться от этого убийственного вопроса, заданного английским журналистом, писателем и политологом. Ибо то было не личное любопытство, а вопрос, который не дает покоя миру вот уже двадцать пять лет. И я знаю армян, которых не покидает этот мучительный вопрос. И думаю, никогда не покинет. Сказал бы Саргсян, мол, на войне всякое случается, или просто сделал бы вид, что обиделся. Он мог бы на этом прекратить интервью и Томас де Ваал понял бы его ситуацию. Но он признался в совершенном преступлении и сказал, что совершил его вполне осознанно.

И речь идет тут не о каком-то населенном пункте, имеющем некое военное значение, как тщится доказать автор упомянутой статьи, «откуда обстреливался Степанакерт и контролировался единственный на территории края аэропорт”. Он, Саргсян, приговорил жителей Ходжалы к мученической смерти исключительно потому, что территория эта населена была азербайджанцами, и он, Саргсян, вознамерился изгнать их с родных земель. Да так, чтобы они никогда сюда не возвращались. Как говорится, слова из песни не выкинешь. Так что “НГ и ее автор” спорят не с азербайджанцами, которые, по мнению А.Мелик-Шахназарова, везде и всюду “говорят о «зверствах армян». Его оппонент - президент С.Саргсян.

Ходжалы – это тот случай, когда трудно отмыться от очевидных признаков злодейства, уголовно наказуемого преступления, действий, не достойных цивилизованного мира. В день 25-летия, скажем так, помутнения разума у тех, кем командовал С.Саргсян, было бы куда гуманней и достойней промолчать или найти слова сожаления о случившемся. Увы, армянский агитпроп под командованием все того же С.Саргсяна ведет себя как убийца, вина которого доказана судом и он вместо раскаяния продолжает отрицать свою вину. А это только убеждает окружающих в обратном. В качестве доказательства этой своей чудовищной версии политолог А.Мелик-Шахназаров приводит печально известные события в Сумгаите, когда жертвами хулиганствующих элементов стали 32 мирных сумгаитца, из коих шестеро являлись азербайджанцами, пытавшимися спасти жителей армянского происхождения.

Кто из армян - жителей Еревана или Степанакерта - может вспомнить хотя бы одного спасенного ими от неминуемого растерзания толпой азербайджанца?! Что же, в отличие от армянских политологов и журналистов, в Азербайджане никогда не пытались отказываться от преступлений, совершенных группой сумгаитских хулиганов, предводителем которых, кстати, являлся провокатор-армянин Эдуард Григорян. Все они были арестованы, судимы и понесли заслуженное наказание. Можно ли представить себе что либо подобное в Ереване? Это – вопрос не политологу А.Мелик-Шахназарову, а прежде всего и главным образом “Независимой газете”, которая давно и безнадежно впала в зависимость от армянского национализма. Впрочем, это дело в конечном счете самой газеты, ее руководства и журналистского коллектива. Мы просто хотели бы сказать, что негоже такое – оболгать безвинно убиенных людей в столь скорбный для всех нас, живых, час. Не по-русски это как-то, не по-христиански. Стоит над этим задуматься, ибо пробьет час и прольется точно так же кровь в русских селеньях и городах, которые уже сегодня соотечественники А.Мелик-Шахназарова называют армянскими. Отчего бы “Независимой газете” не инициировать создание, например, Армянского автономного района в Армавире или Армянской Автономной области в Ставрополье?