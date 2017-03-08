Азербайджанский капитан задержан в Румынии

В румынском порту Галац задержано судно, плывущее под флагом островного государства Сент-Китс и Невис. Согласно информации румынского издания Viata Libera, пограничниками в общей сложности задержаны 13 моряков. Судно следовало по маршруту Ростов-на-Дону – Галац.

Поднявшиеся на борт пограничники обнаружили на корабле контрабандный груз сигарет. Табачные изделия были хорошо спрятаны в каютах среди личных вещей моряков.

Румынское издание отмечает, что капитаном корабля является 46-летний гражданин Азербайджана С.Н. Ему грозят серьезные санкции, от штрафа в несколько десятков тысяч лей до тюремного срока.