Буквально за последние дни в значительной степени осложнилась и без того непростая ситуация вокруг КНДР, демонстрирующей неуступчивое и опасно агрессивное поведение. В понедельник северокорейцы совершили четыре пуска ракет средней дальности в сторону Японии.

Три из них упали в море в исключительной экономической зоне этой страны, подвергнув опасности, как заявил японский МИД, воздушное и морское сообщение. Не говоря уже о том, что эти пуски были совершены в нарушение запретов ООН. Специалисты успокаивают, что это были либо старые ракеты «Скад» с увеличенной дальностью полета, либо баллистическая ракета «Нодонг», их предел – 1000 километров.

Дело в том, что в январе Ким Чен Ын пригрозил пусками межконтинентальной ракеты, способной достичь западного побережья США. Судя по всему, такими возможностями Северная Корея еще не обладает, но очевидно, что работы в этом направлении ведутся. Сейчас особенно остро встал вопрос, как ответить на такую агрессивность КНДР.

С 2006 года, когда там были впервые проведены ядерные испытания, ООН шесть раз накладывал на Северную Корею санкции, и это ни к чему не привело. Хотя Япония и США требуют срочного созыва Совета Безопасности ООН по поводу последних пусков. Среди возможных решений, которые рассматриваются Белым домом, есть и превентивный удар по ракетным и ядерным объектам, но никто не знает, к каким последствиям это может привести.

Пока США и Южная Корея проводят интенсивные учения, чем нервируют Северную Корею еще больше, поскольку та трактует их как приготовление к военной высадке. Кроме того, в понедельник американцы приступили к монтажу в Южной Корее новейшей противоракетной системы THAAD. Это, в свою очередь, вызвало огромное раздражение у Китая.

Там давно предупреждали США о недопустимости размещения THAAD, поскольку возможности системы выходят далеко за рамки слежения за воздушным пространством Северной Кореи. И китайцы, и русские резонно опасаются, что именно их военные усилия будут отслеживаться США в первую очередь. Но санкциями Китай ответил Южной Корее.

Пока они носят рекомендательный, неофициальный характер, но туристическое сообщение между странами будет прервано. Если учесть, что из 17 миллионов туристов в год, посещающих Южную Корею, китайцы, то это существенный удар. Кроме того, Китай решил наказать торговую компанию Lotta, предоставившую землю под американское противоракетное оборудование. Сейчас южные корейцы подумывают, не пожаловаться ли им во Всемирную торговую организацию за нарушение свободы торговли.

На этом «веселье» в регионе не заканчивается. Возмущенные вмешательством Северной Кореи в расследование убийства в Куала-Лумпуре Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера, малайзийцы выслали из страны посла КНДР.

Оттуда, в свою очередь, был выслан посол Малайзии. Малайзийские власти разыскивают в связи с убийством семерых граждан Северной Кореи, и трое из них, по имеющейся информации, находятся на территории посольства в Куала-Лумпур. Северокорейский руководитель Ким Чен Ын приказал до исчерпания инцидента не выпускать из страны малайзийцев. Их там 11 человек, большинство из которых персонал посольства и члены их семей.

Руководство Малайзии ответило тем же. Малайзия была практически единственной страной, у которой был безвизовый режим с КНДР, и здесь живет и работает довольно много северокорейцев, хотя никто и не называет точную цифру. В общем, где только можно обострять, Ким Чен Ын идет на обострение. Бесконечно продолжаться это не может, но куда приведет, никто не в состоянии спрогнозировать. Его отец, Ким Чен Ир, был склонен после демонстративных обострений заключать выгодные сделки в виде гуманитарной помощи. Сыну хочется чего-то другого. Он и вправду опасен.