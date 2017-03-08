Чавушоглу: Германия использует все виды давления на Турцию

Немецкие власти используют все виды давления на Анкару, запрещая выступления в ФРГ турецких политиков в преддверии предстоящего в Турции референдума по конституционным изменениям, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

"Используются все виды давления. Они пытаются отменить все наши программы путем давления в беспрецедентном масштабе. Это абсолютно репрессивная система. Но никто не может остановить меня", — заявил Чавушоглу в интервью газете Hurriyet.

Он повторил сравнение нынешней Германии с " эпохой нацизма", которое ранее использовал президент Турции Тайип Эрдоган, предположив, что немецкие власти пытаются оказать давление на Турции с целью повлиять на предстоящий в стране референдуме.