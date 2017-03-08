Сербия начала внезапную проверку армии

Сербия начала внезапную проверку боеготовности вооруженных сил, которая проводится по приказу министра обороны Зорана Джорджевича и по решению президента страны Томислава Николича, сообщило сербское Минобороны.

"Речь идет о внеочередной и необъявленной заранее полевой проверке оперативных способностей части сил быстрого реагирования, которая будет проходить до 9 марта во многих местах в Сербии", — говорится в сообщении.

Проверка была начата во вторник сигналом тревоги из Оперативного центра системы обороны, при которой присутствовали министр обороны Джорджевич и глава генштаба Любиша Дикович.