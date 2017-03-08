 

Житель Азербайджана подарил супруге свою почку На 8 марта, видео

 

Житель Азербайджана Амин Гулиев преподнес своей жене крайне неожиданный подарок. В преддверие праздника 8 марта мужчина подарил своей супруге почку, сообщает телеканала «Хазар».

Арзу Гулиева долгое время страдала от почечной недостаточности. Поэтому мужчина решил отдать ей одну из своих почек. С этой целью он обратился в Минздрав и воспользовался государственной программой по трансплантации органов.

В настоящее время состояние здоровья обоих супругов нормальное. Арзу Гулиева признается, что никогда не забудет этот подарок мужа.

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Житель Азербайджана подарил супруге свою почку На 8 марта, видео
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