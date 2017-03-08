 

МВФ предрекает рост экономики Азербайджана

 

Экономика Азербайджана в среднесрочной перспективе будет расти на два-три процента в год, сказал глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Мохаммед аль-Горчи, передает Trend.

По его словам, в текущем году ситуация в экономике Азербайджана будет лучше, чем в прошлом.

При этом глава миссии отметил, что некоторые сложности в экономической жизни страны, по-прежнему, сохранятся.

"Прошлый год был достаточно сложным - экономика Азербайджана постепенно выходила из рецессии, но ситуация все равно оставалась сложной. Думаю, что в среднесрочной перспективе ВВП страны продолжит расти на 2-3 процента. Что касается 2017 года, то ситуация будет лучше, чем в 2016-м, но некоторые сложности в экономике страны сохранятся", - сказал аль-Горчи.

По его словам, незначительная рецессия в экономике Азербайджана связана, в первую очередь, с резким снижением цен на нефть.

"После резкого снижения цен на нефть Азербайджан, как и другие страны-экспортеры нефти, столкнулся с определенными сложностями. Цены на нефть снизились очень сильно, и, естественно, это отразилось на экономике, особенно в 2015 и 2016 годах. Как результат мы наблюдали незначительное снижение экономики Азербайджана в 2016 году", - сказал аль-Горчи.

МВФ прогнозирует в 2017 году рост экономики Азербайджана на уровне 1,4 процента, в 2018 году - 2,3 процента, в 2019 - 2,9 процента, а в 2020 году - 2,5 процента. По мнению аналитиков фонда, номинальный ВВП страны в 2017 году составит 59,74 миллиарда манатов, а к 2020 году достигнет 67,84 миллиарда манатов.

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

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