Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск 124 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Министерство обороны заявляет, что формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 119 раз», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.