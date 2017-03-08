 

Обама пришел в ярость из-за Трампа

 

Бывший президент США Барак Обама пришел в ярость, узнав про обвинения в свой адрес от его преемника Дональда Трампа в организации прослушки телефонных переговоров. Об этом во вторник, 7 марта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на  осведомленные источники.

По сведениям собеседников издания, Обама воспринял слова республиканца как в высшей степени оскорбительные, однако не собирается отвечать публично на каждый выпад нового главы государства.

5 марта с требованием к Минюсту опровергнуть или объяснить слова Трампа обратился директор ФБР Джеймс Коми.

В тот же день председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес заявил о проведении расследования относительно возможной слежки правительства за участниками президентской кампании. Ранее с призывом об этом в Конгресс обратился Белый дом.

4 марта официальный представитель Обамы Кевин Льюис заявил, что бывший президент США и представители его администрации не организовывали слежку за Дональдом Трампом.

«Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не отдавали распоряжения вести слежку за кем-либо из граждан США», — подчеркнул он.

Ранее Трамп обвинил своего предшественника в прослушивании его резиденции «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке во время избирательной кампаии.

«Только узнал, что Обама прослушивал телефонные переговоры в «Трамп-тауэр» прямо перед моей победой. Ничего не нашел. Это маккартизм!» — написал он в Twitter.

Трамп добавил, что прослушка велась с октября 2016-го, однако доказательств не привел.

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