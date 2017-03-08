Маккейн обвинил WikiLeaks в связях с Россией

Председатель сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн во вторник повторил утверждение о том, что организация WikiLeaks якобы имеет связи с Россией, передает ТАСС.

"Я не могу этого утверждать, но очевидно, что WikiLeaks была связана с Россией", - сказал он.

При этом Маккейн не привел доказательств предполагаемой им причастности Москвы к новой публикации WikiLeaks о методах кибершпионажа, используемых Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

"Нет, конечно, нет, это был кто-то, сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты", - сказал с сарказмом сенатор в ответ на вопрос журналистов, не считает ли он, что РФ может быть причастна к утечке данных.

"Нам нужно сделать еще многое в плане усиления кибербезопасности. Если хакеры смогли взломать ЦРУ, то они могут проникнуть к кому угодно. Больше всего меня беспокоит тот факт, что они продемонстрировали способность добраться до наших самых важных секретов, до важнейших засекреченных материалов", - добавил политик.

Ранее WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, в том числе iPhone, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру - они позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка (МИ-5) нашли способ, который позволяет использовать многофункциональные телевизоры Samsung smart TV в качестве устройства для прослушки.