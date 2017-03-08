В здании Сабунчинского районного суда состоялось заседание по делу второй группы начальников управлений МНБ: генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова. За ходом судебного процесса наблюдал собственный корреспондент haqqin.az.

Стоит напомнить, что предыдущие два заседания были посвящены зачитыванию обвинительного акта. За это время успели огласить только часть обвинительного акта, касающуюся Субахира Гурбанова и Физули Алиева. Оба обвиняемых своей вины не признают.

На этом заседании зачитывание обвинительного акта продолжилось. В первой половине дня были заслушаны материалы по эпизодам, связанным с Зауром Мамедовым и Натиком Алиевым. Эти обвиняемые также отказались признать себя виновными.

Вторая половина заседания была посвящена обвинительному акту генерала Теймура Гулиева. После долгого и монотонного озвучивания материалов слово было предоставлено самому арестованному генералу.

«Слушаешь этот обвинительный акт, и складывается впечатление, что его составители не имеют никакого представления о материалах уголовного дела. Господин судья, при рассмотрении эпизодов этого дела вы обнаружите, что нет ни одного документа, который бы подтвердил вменяемое нам. Одним словом, это сказка, а не обвинительный акт.

Там пишут, что я со своими сотрудниками нарушал предписания, в то время как мы, напротив, работали лишь на основании предписаний. Мы прослушивали конкретные телефонные номера в соответствии с письменным приказом. Ни я, ни мои сотрудники ни в чем не виноваты», - утверждал Теймур Гулиев.

Все время выступления Гулиева с него не сводила глаз другой арестованный генерал МНБ - Натаван Мурватова, кивками как бы соглашаясь с каждым его словом.

Надо сказать, что последние три заседания суда наглядно демонстрируют несовершенство Уголовно-процессуального кодекса. Целых три рабочих дня потрачено на зачитывание сотен страниц обвинительного акта. Да, это требование закона, но так ли уж это эффективно?

Достаточно заметить, что к концу нынешнего судебного заседания в зале остались лишь четверо адвокатов из двадцати. Некоторые обвиняемые тоже еще до полудня покинули зал заседания и отдыхали в других помещениях здания суда. Только за 15 минут до окончания заседания в зал суда вернулись Субахир Гурбанов и Физули Алиев.

Было заметно, что все участники процесса и публика в зале слушают рассеяно, вполуха, скучая и зевая. Всегда серьезные судьи в этот раз разговаривали между собой и рассматривали элементы дизайна нового здания суда. Понять их можно - кому интересно слушать сотни страниц обвинительного акта, с которым в любом случае потом придется работать? Непонятно, зачем тратить на это четыре заседания суда?

Однако, как бы то ни было, следующее заседание суда назначено на 9 марта.