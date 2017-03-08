 

Сын Ким Чен Нама подтвердил гибель отца видео

 

На портале организации, которая предоставляет помощь сбежавшим из КНДР в Южную Корею гражданам, появилась запись с обращением молодого человека, который назвал себя сыном Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, и подтвердил его гибель. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Ким Хан Соль, предположительно старший сын Ким Чен Нама, заявил, что является членом семьи Кимов, и подтвердил, что его отец был убит. На видеозаписи он также демонстрирует свой паспорт, однако информация документа скрыта черным квадратом.

Как подчеркивает телеканал, на сайте вышеуказанной организации сообщается, что семья Ким Чен Нама попросила убежища и была доставлена в безопасное место.

Власти Южной Кореи проверяют подлинность видеозаписи, и если молодого человека на ней признают сыном Ким Чен Нама, то она станет первым официальным подтверждением гибели брата лидера КНДР.

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