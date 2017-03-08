Китай готов стать посредником между Ираном и Саудовской Аравией

Китай готов сыграть посредническую роль в урегулировании разногласий между Ираном и Саудовской Аравией, если такая необходимость возникнет. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в рамках ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, передает РИА Новости.

"Мы надеемся, что Саудовская Аравия и Иран смогут решить свои разногласия посредством равноправных дружественных консультаций. Китай - общий друг Ирана и Саудовской Аравии, в случае необходимости Китай готов сыграть необходимую роль", - заявил Ван И.

Глава МИД Китая также приветствовал предстоящий визит короля Саудовской Аравии в Китай.