Сотрудники госбезопасности Кыргызстана задержаны с партией героина

Действующие и бывшие сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержаны с партией героина в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет.

«В результате совместной оперативной разработки Службы собственной безопасности ГКНБ и МВД задержаны бывшие и действующие сотрудники ГКНБ Кыргызстана. По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято около 7,5 кг наркотического средства героин», — сообщили в ведомстве.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Бишкека.