 

Репортаж из женской тюрьмы видео; фото

 

В Международный женский день - Восьмого марта об этих женщинах мало кто вспоминает, ведь они встречают этот день за тюремным забором.

ARB TV подготовил репортаж, в котором заключенные поздравили своих матерей и матери-заключенные обратились к своим детям.

«Хочу сказать своему ребенку, чтобы держался подальше от плохих дел, чтобы слушался бабушку и дедушку», - говорит Егяна Алескерова, отбывающая десятилетний тюремный срок.

«Я не смог исполнить свой сыновний долг по отношению к маме. Мечтаю выйти на свободу и хоть что-то для нее сделать», - говорит Хафиз Гаджиев, который отбывает пожизненное заключение.

«Хочу пожелать всем матерям, чтобы хорошо смотрели за своими детьми», - говорит в свою очередь Кенуль Мамедова, отбывающая 11-летнее тюремное заключение.

«Я живу ради своей дочери, она – смысл моей жизни. Хочу через вас передать, что очень люблю ее. Когда она приходит на встречи со мной, то постоянно спрашивает, как я могу жить здесь без нее. Куда бы я ни посмотрела в этих четырех стенах, везде вижу свою дочь», - говорит Ильхама Агаева, приговоренная к семи годам тюрьмы.

«Я очень скучаю по маме. Хочу навестить ее могилу», - говорит Анар Мамедов, осужденный на 7,5 года.

«Я уже четвертый год праздную день рождения своего ребенка здесь. Мечтаю поскорее оказаться дома рядом с ним», - говорит Гюльвия Азимли, приговоренная к восьми годам тюрьмы.

«Я осужден на 13 лет, а моя мать больна. Если она умрет, а я не смогу попасть на ее похороны, то почему я живу?» -  говорит Махир Мамедов.

 

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