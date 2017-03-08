В Баку сохранится ветреная погода

8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью 3-5, днем 9-14 тепла. Атмосферное давление 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 55-60%.

Как сообщили в Национальном гидрометеорологическом департаменте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в районах страны ночью и утром местами ожидается туман, вечером местами в горах возможны моросящие дожди. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 7-12 тепла.

На Абшероне 8-10-го числа ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических параметров, благоприятные для метеочувствительных лиц.