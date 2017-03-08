«Президенты Азербайджана и Армении должны готовить свои народы к миру. Важно понимать, что должен быть обсужден вопрос статуса Нагорного Карабаха, однако, в то же время, надо говорить о возвращении Азербайджану территорий. Оба президента должны быть готовы двигаться вперед. Оба, а не один или другой, должны решить, что настало время мира. А мир несет с собой риски», - заявил в интервью «Голосу Америки» уже бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

«Я хотел бы услышать людей, потому что в Армении и Азербайджане люди считают, что настало время установить мир и заставить президентов идти путем урегулирования», - отметил Уорлик, добавив, что, по его впечатлению, лидеры Армении и Азербайджана осознают, что возобновление конфликта крайне опасно.

«По сей день непонятно, что происходит на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, так как нет независимого источника, который бы проинформировал о том, кто первым открыл огонь. В апреле прошлого года были многочисленные жертвы, и по сей день неясно их точное число», - отметил Уорлик.

По его словам, в действительности сохранение статус-кво не ведет к миру.

«Статус-кво нестабилен, он делает угрозу войны еще более вероятной, а мир изменит все в регионе. Армении это даст новые возможности, приведет к экономическому росту», - отметил Уорлик.

Как считает бывший сопредседатель, основным препятствием для урегулирования является недостаток политической воли у сторон.