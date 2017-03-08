Ирак решил бороться с ИГИЛ в других странах

Ирак продолжит бороться с боевиками «Исламского государства» в Сирии и других странах, если они дадут свое разрешение. Об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, передает Reuters.

«Я уважаю суверенитет других стран и удостоверился в разрешении сирийских властей атаковать боевиков на территории Сирии», — сказал аль-Абади.

Как отмечается, Ирак произвел первые удары против террористов ИГ в Сирии 24 февраля.

«Я без колебаний готов атаковать позиции террористов в соседних странах, мы продолжим борьбу с ними», — заключил иракский премьер.