Хаменеи перенесет столицу Ирана в Тебриз?

Иранские парламентарии полны решимости добиться переноса столицы из Тегерана в другой город. Как пишут иранские СМИ, сейчас дело только за верховным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи.

Иранские оппозиционеры в Европе уже выдвинули несколько версий этой инициативы. В частности, по их мнению, существует политическая подоплека этого шага. Мол, власти ИРИ не шутку обеспокоены антииранской доктриной Трампа, считая, что это реальная угроза для муллократии. При этом перенос столицы в регион, с точки зрения иранских властей, должен усилить позиции теократической власти в иранском Азербайджане или Курдистане. Это такая превентивная мера, дабы удержать Иран от развала по советскому типу.

Тем не менее, некоторые эксперты считают, что объявление Тебриза столицей страны было бы рискованным шагом, так как азербайджанское население не скрывает своего недовольства режимом мулл. Но и Тегеран - не самое лучшее место для властей. Многомиллионные антиправительственные выступления во время событий 2009 года в Тегеране показали это.

Известный российский иранист Елена Дунаева не видит в инициативе иранских парламентариев политической составляющей. Как она заявила в беседе с haqqin.az, все дело в экологических и социальных причинах.

«Трамп тут ни при чем. Еще пять лет назад, и даже при президентстве Махмуда Ахмадинежада, иранские парламентарии и общественные деятели выступали за перенос столицы, - говорит она. - Во-первых, в Тегеране ужасающая экологическая обстановка из-за загазованности. Порой из-за смога закрываются школы, а люди ходят в медицинских респираторах. Тегеран окружают горы, тем самым создается особый микроклимат, мегаполис просто не продувается ветрами.

Во-вторых, прямо под территорией города проходят два тектонических разлома земной коры. При сильном землетрясении Тегеран может попросту провалиться, уйти под землю», - отметила Дунаева.

Как подчеркивает эксперт, Тебриз не станет новой столицей ИРИ. «Одним из главных претендентов на это почетное звание является город Арак. Он расположен в центральной части страны, в 200 км от Тегерана».

При этом, по мнению Дунаевой, финансовое состояние Ирана таково, что перенос столицы в ближайшее время не выглядит реальным. «У Ирана есть много других неотложных социально-экономических проблем», - отмечает эксперт.