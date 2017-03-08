 

Стимулов идти на уступки у Еревана нет Армения выходит из переговорного процесса

Автор: Московское бюро haqqin.az 

«Армяно-азербайджанские переговоры будет трудно организовать и в первые месяцы после парламентских выборов в Армении, когда будет формироваться правительство, а оппозиция - проводить акции протеста по итогам кампании. Но это лишь тактическая причина, среди тех, что довлеют над армянской стороной и стоят на пути переговоров». Об этом haqqin.az заявил ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что переговоры с Арменией приостановлены.

Напомним, по словам азербайджанского министра, именно Армения не идет на переговоры. «Мы предложили продолжить субстантивные переговоры (независимые от внешних факторов – Ред.), однако армянская сторона не пошла на это. 2 апреля в Армении пройдут парламентские выборы. Мы также предлагали продолжить переговоры после этой даты».

Как отмечалось выше, по словам Нейжмакова, парламентские выборы, формирование правительства и будущие акции протеста армянской оппозиции - это лишь тактическая причина.

«Причина стратегическая, которая заставляет Ереван не слишком спешить в данном вопросе, – тот факт, что результативные переговоры так или иначе будут предполагать уступки Азербайджану. Серьезных внутриполитических стимулов, чтобы идти на такие уступки, у руководства Армении нет. Зато есть обоснованные опасения, что даже первые крупные шаги в этом направлении (например, возвращение под контроль Баку так называемых районов «пояса безопасности») вызовут серьезное недовольство в армянском обществе. Не говоря уже о более глобальных уступках», - отметил эксперт

По его словам, тут можно провести параллели с Кэмп-Дэвидскими соглашениями. Благодаря им Израиль, вернув Египту контроль над Синаем, устранил повод для дальнейших военных конфликтов с Каиром. Однако в самом Израиле до сих пор немало критиков этого шага. А египетский президент Анвар Садат, заключавший это соглашение, и вовсе был убит.

«Есть вероятность, что внешнее давление на Ереван в вопросе о переговорах усилится. США явно проявляют интерес к Азербайджану (в том числе желая заставить понервничать Иран). А на этом фоне и Россия может активизировать усилия по урегулированию карабахского конфликта, чтобы не дать Вашингтону перехватить инициативу в регионе.

Но вопрос, насколько серьезным будет это давление. США ведь делают и шаги навстречу Еревану. Например, работы по капитальному ремонту учебного центра «Зар» миротворческой бригады Минобороны Армении начались при поддержке американских структур (в том числе инженерного корпуса Европейского командования Вооруженных сил США). А активизация США в регионе будет не только подталкивать Россию к действиям, но и заставлять быть осторожнее», - подчеркнул Михаил Нейжмаков.

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