Боевики ИГИЛ дошли до Саудовской Аравии

Силы безопасности Саудовской Аравии застрелили в среду в Эр-Рияде предполагаемого участника террористической группировки "Исламское государство" во время операции по его задержанию, говорится в сообщении представителя МВД королевства, передает РИА Новости.

"Силы безопасности отреагировали на информацию о том, что этот человек примкнул к "Исламскому государству", во время его задержания он открыл огонь по полицейским, после чего был убит ответным огнем", - отметил представитель МВД Саудовской Аравии.

Кроме того, силы безопасности задержали человека, который сопровождал преступника.

По словам представителя МВД, расследование по этому делу продолжается.