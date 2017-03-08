В Украине самым актуальным вопросом остается дело экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Накануне, 7 марта, Соломенский районный суд избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

Экс-глава ГФС арестован на 60 дней – до 30 апреля текущего года. Защита Насирова намерена подать апелляцию на решение суда. Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 миллиардов гривен. Чем завершится это громкое дело? Как оно отразилось на рейтинге президента Украины? Почему рядовые украинцы не поддержали силы, которые снова стали призывать народ на баррикады?

На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az отвечает депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя комитета по предотвращению и противодействию коррупции Виктор Чумак.

- Каково ваше личное отношение к делу экс-главы ГФС Романа Насирова?

- Начнем с того, что определять, виновен он или нет, будет суд. Что касается самого дела, я бы сказал, что на сегодняшний день - это логическое продолжение дела Онищенко, поскольку Насирову инкриминируется непосредственно предоставление налоговых льгот в рамках деятельности газодобывающих компаний Онищенко. Это позитивное событие, продолжающее цепочку выявленных Национальным антикоррупционным бюро Украины во время ведения дела Онищенко правонарушений. И то, что НАБУ впервые в истории Украины предъявило обвинения такому высокопоставленному чиновнику, тоже является положительным фактором.

- Спрошу вот о чем. Господин Насиров оказался гражданином не только Украины, но и Венгрии и Великобритании. Является ли нарушением украинского законодательства назначение на столь высокую должность носителя паспортов других государств?

- Да, согласно закону Украины «О государственной службе», это является нарушением. Конституция Украины не предусматривает двойного гражданства. Хотя, например, у мэра Одессы Геннадия Труханова есть еще и российский паспорт. Лицо, которое имеет украинский паспорт, признается гражданином Украины, а все остальное второстепенно.

Если человек и получает паспорта других стран, для нашего государства он все равно остается гражданином Украины. Но это только до тех пор, пока он не идет на государственную службу. Когда человек занимает определенную должность, вступают в силу ограничения, прописанные в Законе о государственной службе. Человека с двойным гражданством принимать на госслужбу нельзя.

В соответствии с законом, на госслужбу не допускаются лица, имеющие гражданство других государств. И при выявлении таких фактов они должны быть немедленно уволены. Это сложно было проверить заранее, при назначении Насирова на должность главы ГФС. А должна была осуществлять такую проверку государственная миграционная служба.

- Как мы уже отметили, Насирова задержали представители НАБУ. Насколько независима эта структура и может ли она действовать в пику президенту Украины, который и назначал Насирова на должность главы ГФС?

- Унылый комментарий президента Порошенко о том, что у нас НАБУ независимо, является прямым подтверждением его независимости. Прошу прощения за тавтологию. Более того, как в случае с Онищенко, так и в случае с Насировым предъявление обвинения было неожиданностью для всей администрации президента. Поэтому можно утверждать, что на сегодняшний день НАБУ действует практически самостоятельно.

- А как в целом дело Насирова сказалось на репутации власти вообще и президента Порошенко, в частности?

- Дело Насирова, на мой взгляд, только закрепило мнение о коллапсе полностью всей клептократическо-олигархической системы Украины. А тот факт, что Насиров является человеком из ближайшего окружения президента, не мог не повлиять собственно на доверие к президенту.

- Каковы, на ваш взгляд, достижения и провалы Порошенко на посту главы государства?

- Все политические достижения Порошенко связаны с его внешней политикой, а все провалы – с внутренней. И если во внешней политике громадным достижением является создание в мире антипутинской коалиции и ее удержание, а также создание фонда санкций по отношению к агрессору, то громадным провалом во внутренней политике является невозможность уйти от системы олигархических отношений в стране.

- Мустафа Найем и прочие политики, сыгравшие немалую роль в осуществлении «революции достоинства», звали украинцев на баррикады и сейчас, но общество их не поддержало. Почему?

- Чтобы общество вышло на баррикады, необходим очень сильный, серьезный и мощный эмоциональный импульс. В 2004 году таким импульсом была «украденная вера в доброго президента», когда вместо Ющенко объявили о победе Януковича. В 2013-м им стала «украденная вера в европейское будущее». И если бы Насирова не взяли под стражу, если бы суд принял иное решение, то таким импульсом могла бы стать «украденная вера в возможность добиться справедливости». Но суд принял решение, благодаря которому этот импульс пошел по ниспадающей. Украинское общество не выходит на баррикады во имя «кастрюли», тарифов или налогов… Украинское общество выходит на баррикады, только когда у него крадут мечту.

- Исходя из сказанного, каков реальный рейтинг Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и иных ведущих украинских политиков, и почему нет новых сил, готовых бросить им перчатку?

- На сегодняшний день в Украине нет избирательного процесса, чтобы появились силы, способные конкурировать с нынешними «лидерами». Что касается реального рейтинга, то в настоящее время его измерять невозможно, поскольку половина нашего общества не определилась. То, что мы видим сейчас, нельзя назвать реальным рейтингом. Реальные рейтинги политиков и реальные политические силы появятся тогда, когда возникнут предпосылки к проведению выборов.