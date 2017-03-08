В Италии 8 Марта отмечают тотальной забастовкой

Международный женский день, который отмечается 8 марта, в Италии считается не праздником весны, а днем борьбы за права женщин. Большая манифестация против любой формы дискриминации и насилия в отношении женщин проходит в итальянской столице, передает ТАСС.

Как предупреждают в полиции, из-за шествия перекрыты для движения целые зоны в центре города. Еще большие неудобства жителям Рима принесет в этот день 24-часовая забастовка сотрудников сферы общественного транспорта.

Как указывают поддержавшие акции профсоюзы, 8 марта не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмена пригородных поездов. Кроме того, о забастовке объявлено в некоторых школах и медицинских учреждениях.

Профсоюзы назвали текущий день "днем солидарности".

Тотальная акция протеста затронула и другие города Апеннин, в том числе Милан, Неаполь, где также ожидаются затруднения в связи с остановкой общественного транспорта. 8 марта в Италии - рабочий день.