 

В Италии 8 Марта отмечают тотальной забастовкой

 

Международный женский день, который отмечается 8 марта, в Италии считается не праздником весны, а днем борьбы за права женщин. Большая манифестация против любой формы дискриминации и насилия в отношении женщин проходит в итальянской столице, передает ТАСС.

Как предупреждают в полиции, из-за шествия перекрыты для движения целые зоны в центре города. Еще большие неудобства жителям Рима принесет в этот день 24-часовая забастовка сотрудников сферы общественного транспорта.

Как указывают поддержавшие акции профсоюзы, 8 марта не работает метрополитен, возможны перебои в движении наземного транспорта, а также отмена пригородных поездов. Кроме того, о забастовке объявлено в некоторых школах и медицинских учреждениях.

Профсоюзы назвали текущий день "днем солидарности".

Тотальная акция протеста затронула и другие города Апеннин, в том числе Милан, Неаполь, где также ожидаются затруднения в связи с остановкой общественного транспорта. 8 марта в Италии - рабочий день.

197 просмотров


Старости
Австрийка отказалась от миллиона из Азербайджана
Австрийка отказалась от миллиона из Азербайджана это мало
Наша погода
Сегодня 13° / 3°
9 Март 13° / 4°
10 Март 12° / 6°
11 Март 11° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8572 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Мехрибан Везир задержали в Бакинском аэропорту
Назарбаев не поменяет политику в отношении Азербайджана
Тысячи людей бежали из Мьянмы в Китай
Телеведущий Соловьев: «Армянский посол явно проигрывает Поладу Бюльбюльоглу» скандал в Ереване
В Каталонии задержан грабитель из Азербайджана
Боевики взяли в заложники пациентов кабульской больницы
В пожаре в Хырдалане погиб двухлетний мальчик
Почему в азербайджанской прокуратуре мало женщин? не до Поклонской...
Омер Челик: «Германия возводит Берлинскую стену в отношениях с Турцией»
В Италии 8 Марта отмечают тотальной забастовкой
Депутат Виктор Чумак: «Дело Насирова - коллапс олигархической системы Украины» haqqin.az из Украины
Боевики ИГИЛ дошли до Саудовской Аравии
Стимулов идти на уступки у Еревана нет Армения выходит из переговорного процесса
Ирак решил бороться с ИГИЛ в других странах
Хаменеи перенесет столицу Ирана в Тебриз?
В Баку сохранится ветреная погода
Джеймс Уорлик: «Надо говорить о возвращении Азербайджану территорий…» громкое заявление
В розыск объявлен еще один начальник МНБ
В Австралии появились «женские» светофоры
Репортаж из женской тюрьмы видео; фото
Сотрудники госбезопасности Кыргызстана задержаны с партией героина
Китай готов стать посредником между Ираном и Саудовской Аравией
Сын Ким Чен Нама подтвердил гибель отца видео
Генерал Теймур Гулиев: «Мы прослушивали конкретные телефонные номера» haqqin.az из зала суда
Взрыв возле американского посольства в Кабуле