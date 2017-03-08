 

Омер Челик: «Германия возводит Берлинскую стену в отношениях с Турцией»

 

Немецкие власти пытаются воздвигнуть Берлинскую стену в отношениях с Анкарой, заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик, комментируя кризис, возникший между странами, передает Anadolu.

«Власти Германии возводят Берлинскую стену в отношениях с Турцией… У меня часто спрашивают, заинтересована ли еще Турция во вступлении в ЕС? На это я отвечаю, что все зависит от значения, вкладываемого в слово «Европа». Если речь идет о Европе, которую хотят видеть правые французские и голландские политики Николя Саркози, Марин Ле Пен или Герт Вилдерс, то Турция никогда не захочет входить в состав такой Европы и не признает ее легитимность», — сказал Челик в интервью агентству.

По его словам, Турция готова стать частью Европы, «где отсутствуют двойные стандарты в области прав человека и демократии, где царят мир и стабильность».

Челик отметил, что члены турецкой общины Германии сталкиваются с систематическим давлением, а за запретом выступлений перед ними турецких политиков стоят не региональные власти, а официальный Берлин.

Министр заявил также, что рост мощи Турции привел к конкуренции с Германией. 

«Эту конкуренцию необходимо направить в русло взаимовыгодного сотрудничества, но Германия не может предпринять шаги в этом направлении», — добавил Челик.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма. Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

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